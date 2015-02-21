На Кингисепп обрушился град

Сильный ураган в Кингисеппе продолжился ливнем и градом.

18 мая Санкт-Петербург и Ленобласть оказались накрыты сильнейшим за весенний период грозовым фронтом. Расположенный на юго-западе Кингисепп оказался едва ли не в эпицентре бури: шквалистый ветер валил деревья, над городом тучи скручивались в воронку, как во время урагана, и сорванные с крыш обрывки кровли летали по воздуху.

Буйство стихии продолжилось в Кингисеппе и 19 мая, однако во второй половине дня ураган сменился напористым ливнем с градом.

Крупные градины были размером с перепелиное, а местами и куриное яйцо.

Наиболее крупные градины разбивали лобовые стекла и фары автомобилей, пробивали подоконники в домах и оставляли сильные вмятины на машинах.

О пострадавших от града пока не сообщается. Сильные грозы и дождь с градом синоптики предсказывали и для Петербурга, однако к вечеру 19 мая грозовой фронт сместился к западу от столицы региона.

Фото: сообщества "МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ" и "Родной город Кингисепп" в соцсети ВКонтакте.