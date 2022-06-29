На Киевском шоссе заметили бычка в сопровождении полицейских

Животное бодро бежало по трассе за экипажем ДПС.

Ночью 29 июня водители на Киевском шоссе в Петербурге могли наблюдать необычную картину - молодой бычок совершил забег по трассе в сопровождении экипажа полицейских машин. Видео разместили в социальных сетях.

Сотрудники ДПС сопровождали животное, мигая проезжающим авто предупреждающими огнями. Вероятно, стражи порядка следили за тем, чтобы их рогатый спутник не выбежал на проезжую часть.

Пользователи позавидовали бычку, который смог "проехаться с мигалкой" и выразили надежду на то, что правоохранители не выписали ему штраф за превышение скорости.

Ранее мы сообщили о том, что на Крестовском острове поселился молодой нерпенок.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Костя Ашуров)