На Киевском шоссе погиб пешеход, сбитый "Мицубиси"

Пожилого человека сбили в ночь на 14 ноября.

В Ленинградской области на съезде с Киевского шоссе в ночь на 14 ноября автомобилист сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По сведения местных жителей, смертельное ДТП произошло вблизи Романовки, в сторону Пудомяг Коммунара.

На первый взгляд погибшему было около 65-70 лет. После наезда автомобилиста на "Мицубиси" он остался лежать на проезжей части. Позже мужчину накрыли полотном. Известно, что на место трагедии водитель вызвал наряд ДПС, скорую помощь. Однако прибывшие специалисты могли только констатировать смерть потерпевшего. Сейчас обстоятельства аварии уточняются.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Анна Суздальцева

