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На проспекте Стачек сбили отца с семилетней дочкой
Сегодня, 6:16
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lesjasap

На проспекте Стачек сбили отца с семилетней дочкой

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Он - в средней тяжести, она - в тяжелом состоянии.

В Петербурге после автомобильной аварии с участием пешеходов госпитализировали двух человек. Под колеса "Яндекс-такси" попали мужчина со своей дочкой. Еще одному мальчику - сыну и брату пострадавших повезло чуть больше, его не зацепило. Сейчас состояние семилетней малышки оценивается как тяжелое, 41-летнего отца - средней степени тяжести. 

Напомним, что ДТП произошло в Кировском районе Петербурга вечером 13 ноября. Инцидент произошел около 103 дома по проспекту Стачек. За рулем иномарки "Фольксваген Поло", сбившей местных жителей, находился 36-летний водитель. 

Очевидцы успели сфотографировать последствия столкновения транспорта и людей. На кадрах видно, что взрослый петербуржец лежит на асфальте прямо на проезжей части. На данный момент информации о том, переходили ли жертвы аварии в неположенном месте или по разрешенной зоне, нет. В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее Piter.tv писал о том, что при поломке машины на КАД лучше не оставлять ее посередине дороги.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПБ/ Анастасия Кот
 

Теги: пешеход, проспект стачек
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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