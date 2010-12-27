  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При поломке машины на КАД лучше не оставлять ее посередине дороги
Сегодня, 23:02
89
nadezhda_sib

При поломке машины на КАД лучше не оставлять ее посередине дороги

0 0

Это может создать аварийную ситуацию.

Начальник отдела безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Владимир Ольшевский посоветовал не оставлять машину посреди КАД по время поломки, это может привести к плохим последствиям.

Менее чем через 10 минут возможно столкновение с другим автомобилем. С начала 2019 года в авариях со сломанными машинами погибло четыре человека. Около 12% дорожных происшествий на магистрали происходит из-за остановки авто. В случае неисправности лучше отвезти транспортное средство на полосу безопасности или на площадку на отдыха для КАД. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что завершилось строительство платной трассы М11 Москва — Петербург. 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии