  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:45
179
nadiputintseva
Код вставки плеера

Строительство платной трассы М11 Москва — Петербург завершено

0 0

Открытие автомагистрали запланировано на конец ноября

Ростехнадзор подтвердил полную готовность платной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Соответствующее заключение было выдано застройщику ООО "Магистраль двух столиц".

Открытие автомагистрали запланировано на конец ноября. В настоящий момент ведется подготовка дороги к вводу в эксплуатацию и запуску движения. Напомним, платную скоростную трассу начали строить в 2012 году.

Ранее в "Автодоре" сообщили, что стоимость проезда по магистрали составит от 1,8 до 2 тыс. рублей. Поездка займет не более пяти с половиной часов, добавили в организации.

Видео: YouTube

Теги: платная трасса москва петербург, трасса м-11
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 21:13

Так ненароком добавили в видео ряд, кадры совершенно другой трассы и вообще из другой страны!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии