Строительство платной трассы М11 Москва — Петербург завершено

Открытие автомагистрали запланировано на конец ноября

Ростехнадзор подтвердил полную готовность платной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Соответствующее заключение было выдано застройщику ООО "Магистраль двух столиц".

Открытие автомагистрали запланировано на конец ноября. В настоящий момент ведется подготовка дороги к вводу в эксплуатацию и запуску движения. Напомним, платную скоростную трассу начали строить в 2012 году.

Ранее в "Автодоре" сообщили, что стоимость проезда по магистрали составит от 1,8 до 2 тыс. рублей. Поездка займет не более пяти с половиной часов, добавили в организации.

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