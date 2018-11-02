Запах на набережной Карповки не опасен: "ПетербургГаз" ведет работы на трубопроводе

В газовой службе рассказали, почему в районе чувствуется "странный" запах.

Жители Петроградского района сообщили о сильном запахе, распространяющемся по территории города. Представители "ПетербургГаз" отметили, что на участке ведутся работы по удалению конденсата из трубопровода. Специалисты заверили горожан, что ремонт не отразится на работе инженерных конструкций и завершится в ближайшее время.

Отметим, что эпицентр "запаха газа" располагается между набережной реки Карповки и проспекта Медиков.

Напомним, что полиция задержала банду дагдилеров, создавших нарколабораторию в Петербурге.

Фото: Piter.tv