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Запах на набережной Карповки не опасен: "ПетербургГаз" ведет работы на трубопроводе
Сегодня, 13:14
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lesjasap

Запах на набережной Карповки не опасен: "ПетербургГаз" ведет работы на трубопроводе

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В газовой службе рассказали, почему в районе чувствуется "странный" запах.

Жители Петроградского района сообщили о сильном запахе, распространяющемся по территории города. Представители "ПетербургГаз" отметили, что  на участке ведутся работы по удалению конденсата из трубопровода. Специалисты заверили горожан, что ремонт не отразится на работе инженерных конструкций и завершится в ближайшее время.

Отметим, что эпицентр "запаха газа" располагается между набережной реки Карповки и проспекта Медиков.

Напомним, что полиция задержала банду дагдилеров, создавших нарколабораторию в Петербурге.

Фото: Piter.tv

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Теги: набережная карповки, петербурггаз, работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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