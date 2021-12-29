Трое неизвестных привезли труп к скорой помощи на Карпинского и скрылись

В полицию о происшествии сообщил диспетчер 41 подстанции неотложной скорой помощи.

В час ночи в пятницу, 7 января, в дежурную часть ГУ МВД через 02 поступил сигнал от диспетчера 41 подстанции неотложной скорой помощи, который сообщил, что у станции скорой помощи на улице Карпинского, 16 лит. А трое неизвестных мужчин на "Хендай Солярисе" привезли труп неизвестного мужчины с ножевым ранением и скрылись. Об этом узнал Piter.tv.

Как оказалось, мужчины сообщили, на Гражданском проспекте у станции метро они подобрали неизвестного мужчину, на вид 25-30 лет с ножевым ранением. Довезли его, вытащили из салона машины, положили его на землю перед входом на подстанцию и скрылись с места.

Пострадавший при проведении реанимационных действий сотрудниками подстанции, скончался не приходя в сознание. При осмотре было обнаружено два проникающих ножевых ранения шеи.

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Фото: Piter.tv