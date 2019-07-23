На Караванной улице появился арт-объект Леши Бурстона на тему экологии

"Золотая Лань"встречает чиновников комитета по благоустройству Петербурга.

На Караванной улице появилась новый арт-объект Леши Бурстона - "Золотая Лань". Он расположился напротив комитета по благоустройству Петербурга.

Объект посвящен проблеме утилизации мусора в Ленинградской области и в России в целом. Художник считает, что даже вредные и неприятные, как нам кажется, вещи могут принести пользу, если знать, как с ними обращаться.

"Золотая Лань" соответствует реальным размерам европейской косули. Ранее она обитала в Ленинградской области, но вымерла под действием антропогенного фактора.

Художник напоминает, что можно не только свозить мусор на полигоны, но и заниматься его переработкой. В работе с золотым мусором можно найти разные отсылки к причинам проблемы и ее решениям.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что галерею фресок в переулке Радищева не закрасят до сентября.

Видео и фото: предоставлены художником