На Караваевской рядом со школой нашли тело семиклассника

По предварительным данным, школьник не сдал ВПР по физике.

Подростка из Невского района нашли под окнами высотки после того, как он узнал результаты экзамена. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело 14-летнего семиклассника с признаками падения с высоты был найдено 9 июня около полудня у дома на Караваевской улице. По предварительным данным, школьник не сдал ВПР по физике.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Мальчик воспитывался в полной, благополучной семье.

Ранее стало известно, что ещё одна 5-летняя петербурженка получила травму на площадке в детсаду.

Фото: Piter.tv