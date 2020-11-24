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Ещё одна 5-летняя петербурженка получила травму на площадке в детсаду
Сегодня, 9:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ещё одна 5-летняя петербурженка получила травму на площадке в детсаду

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Девочка качалась на качелях, по неосторожности упала и ударилась о железную ограду.

В Петербурге ещё одна 5-летняя девочка получила тяжёлую травму в детском саду. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в детском саду на Вознесенском проспекте 8 июня. Девочка качалась на качелях, по неосторожности упала и ударилась о железную ограду.

С травмой 12-пёрстной кишки и повреждением поджелудочной железы ребёнка доставили в  больницу. Проводится проверка.

Ранее похожий инцидент произошел в детсаду на Гражданском проспекте. У ребёнка диагностировали ушиб живота и разрыв правой доли печени.

Фото: pexels

Теги: дети, детский сад, качели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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