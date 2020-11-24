Ещё одна 5-летняя петербурженка получила травму на площадке в детсаду

Девочка качалась на качелях, по неосторожности упала и ударилась о железную ограду.

В Петербурге ещё одна 5-летняя девочка получила тяжёлую травму в детском саду. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в детском саду на Вознесенском проспекте 8 июня. Девочка качалась на качелях, по неосторожности упала и ударилась о железную ограду.

С травмой 12-пёрстной кишки и повреждением поджелудочной железы ребёнка доставили в больницу. Проводится проверка.

Ранее похожий инцидент произошел в детсаду на Гражданском проспекте. У ребёнка диагностировали ушиб живота и разрыв правой доли печени.

Фото: pexels