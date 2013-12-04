В здании судостроительного завода на Канонерском острове произошел пожар

Ранним утром 9 мая на Канонерском острове тушили крышу неиспользуемого здания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №41. По этому адресу располагается Канонерский судостроительный завод, однако в пресс-службе не уточнили корпус. Пожар зафиксировали в пять часов утра. В огне оказались 20 кв. метров площади. В 7 часов с пламенем удалось справиться.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.tv писал о том, что воздушную часть парада в Петербурге отменили.

Фото: Piter.tv