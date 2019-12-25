На Канонерском острове построят две современные котельные

Строительство планируется завершить до конца 2024 года.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" приступили к очередному этапу оптимизации зон теплоснабжения в Кировском районе. Предприятие планирует построить на Канонерском острове две газовые котельные. Об этом рассказали в Смольном.



Строительство двух газовых котельных позволит закрыть два устаревших центральных тепловых пункта ТЭКа и отказаться от покупки дополнительного пара у сторонней ведомственной котельной. Кроме того, на 70% сократятся теплопотери в сетях, а пять тысяч жителей Канонерского острова получат тепло и горячую воду от новых эффективных и экологичных источников уже в следующем отопительном сезоне.



Строительство планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что Петербург станет первым городом в РФ, который полностью переведут на экологически чистые виды топлива.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"