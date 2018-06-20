Ален Делону вручат "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале

Каннский фестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" международного Каннского кинофестиваля в мае будет вручена французскому актеру Алену Делону. Об этом накануне сообщили организаторы кинофорума.

Мы счастливы, что Ален Делон согласился принять эту награду. Тьерри Фремо, генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо

Ален Делон играл в таких картинах, как "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), Леопард (Le Gupard,1963), Бассейн (La Piscine, 1969) и многих других.

Каннский фестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

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Фото: Gwendoline Le Goff/ globallookpress.com