По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

На Камчатке загорелся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 11 ноября в Елизовском районе. На момент возгорания в транспортном средстве находились люди. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В результате пожара никто не пострадал. Находившиеся внутри автобуса люди успели эвакуироваться. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее мы сообщали, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП погиб водитель автомобиля.

Видео: Telegram / ДПС Контроль - Камчатка