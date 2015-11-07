На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения

Магнитуда толчков зафиксирована на уровне 3,5 до 6,7 баллов.

За последние сутки сейсмологи зафиксировали на территории Камчатского края 120 афтершоков после сильного землетрясения. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Эксперты уточнили, что магнитуда подземных толчков составила от 3,5 до 6,7 баллов. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов. В экстренной службе рекомендовали туристам временно отказаться, воздержаться от посещения Авачинского вулкана, а также не приближаться к проявляющим активность вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский.

Напомним, что мощнейшее землетрясение у берегов Камчатки произошло в среду, 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь период наблюдений, а его магнитуда достигла 8,8 балла. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Местная администрация ввела на территории района Северо-Курильска в Сахалинской области режим чрезвычайной ситуации. Пресс-служба министерства по здравоохранению на Камчатке отмечает, что из-за произошедшего есть пострадавшие, однако все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

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Фото: Telegram / Кафедра физики земли ФФ МГУ, филиал Геофизической службы РАН, филиал "Единой геофизической службы Российской академии наук" (ЕГС РАН).