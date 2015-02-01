В образцах было зафиксировано превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

На Камчатке выявили опасную партию красной икры. Об этом сообщили в пресс-службе камчатского филиала ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции".

Специалисты проверили партию охлажденной икры горбуши. Результаты лабораторных исследований показали, что эта икра опасна для здоровья. В образцах было зафиксировано существенное превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Также специалисты обнаружили в икре повышенное содержание дрожжей. Выявленные нарушения свидетельствуют о грубых нарушениях санитарно-гигиенических норм в процессе производства или хранения продукции.

Ранее мы сообщали, что в России почти на 9% подешевела селедка.

Фото: Piter.tv