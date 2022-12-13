На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями

Специалисты справились с ситуацией.

Вулканологи на Камчатке во время установки оборудования у вулкана Безымянный попали под сильнейший пеплопад, который сопровождался падением камней размером с кулак. Соответствующей информацией специалисты поделились в социальных сетях. Один из путешественников Петр Киринкин объявил, что группа отправилась в опасный регион ради установки сейсмостанций и прочих исследовательских приборов.

Из теплового шлейфа начали сыпаться камни, лапели - пористые вулканические образования, достигающие размера с небольшой кулак. Было принято решение срочно снять со снегоходов нарты и сделать из них импровизированное укрытие. Петр Киринкин, в интервью "РИА Новостей"

Напомним, что 7 апреля на вулкане Безымянный произошло четыре пепловых выброса. Самый сильный из них поднял пепел на высоту до 12 километров. Эксперты присвоили вулкану высший код авиаопасности - красный. "Росавиация" предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты для перелетов. Петр Киринкин добавил, что после прекращения камнепада увеличился низкочастотный гул, после чего на территорию пришла воздушно-пепельная волна.

Власти Камчатки заявили, что строительство рыбопромысловых судов отстает на два года.

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