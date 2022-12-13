Инцидент произошел на побережье Охотского моря в Соболевском районе

На Камчатке три автомобиля смыло в море во время прилива. Об этом сообщили в Telegram-канале "ЧП Камчатка".

Инцидент произошел на побережье Охотского моря в Соболевском районе. Первоначально там застрял грузовик "КамАЗ" с манипулятором. Водители внедорожника Daihatsu Rocky и автобуса ГАЗ-66 пытались помочь эвакуировать транспорт, но им не удалось этого сделать. Таакже сообщается, что два других автомобиля не смогли уехать с места происшествия до начала прилива.

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Видео: Telegram / ЧП Камчатка