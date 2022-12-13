В Забайкальском крае эвакуируют людей из-за пожара в селе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел 25 апреля в селе Баляга. На неэксплуатируемом мебельном комбинате начался сильный пожар. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома. В результате были повреждены восемь домов. Также пламя добралось до леса.
Осипов отметил, что в селе организованы пункты временного размещения. Он также пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь.
Ранее мы сообщали, что площадь торфяного пожара в Костромской области превысила 45 гектаров.
Видео: Telegram / РИА Новости
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