Площадь торфяного пожара в Костромской области превысила 45 гектаров

Площадь возгорания возросла до 45 гектаров.

Российским пожарным не удается локализовать торфяной пожар, который в настоящее время распространился по территории Костромской области. В областной администрации и ГУ МЧС по региону отметили, что работе специалистов мешает ветер. На текущий момент площадь возгорания превышает 45 гектаров. Изначально эта площадь составляла только пять гектаров. Местные власти сформировали оперативный штаб для координации действий по тушению. Экстренные ведомства также занимаются прокладкой просек с шириной в 10-12 метров. Это необходимо для защиты населенного пункта Потрусово, если пламя дойдет до села.

Пока обстановка примерно такая же, как вчера – ведется тушение, локализации пожара не было. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Площадь пожара в цехе в Лесозаводске достигла 12 тысяч квадратов.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России