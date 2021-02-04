На Камчатке спасатели вызволили подростка из-под обрушившейся груды снега

Мальчик госпитализирован. Его состояние - удовлетворительное.

На севере Камчатки спасатели вызволили подростка из-под обрушившейся груды снега. Об этом рассказали представители регионального управления ГУ МЧС. Специалисты оказали помощь 15-летнему подростку, который оказался в ловушке. На него упала груда снега в районе села Тиличики.

4 февраля вечером (по местному времени в службу спасения поступил сигнал с просьбой о помощи. По словам заявителя, в районе улицы Подгорной школьник играл на склоне небольшой сопки. Он выкопал туннель в сугробе, но внезапно снег рухнул прямо на него. К счастью, рядом находились очевидцы, которые незамедлительно связались со спасателями пресс-служба ГУ МЧС по Камчатке

В настоящее время пострадавшего осмотрели медики. Состояние несовершеннолетнего пациента считается удовлетворительным. В МЧС напомнили родителям о том, что детям опасно играть в зимнее время около горных склонов. Эксперты добавили, что сейчас на Камчатку влияние оказывает обширный циклон, который гонит ветер на север полуострова. Уже несколько дней в регионе валит снег. Существует риск схода снежных масс по слонам.

Над Камчаткой взорвался метеорит.

Видео: Telegram/Baza