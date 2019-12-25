На Камчатке скончался восьмой пациент с подтвержденным коронавирусом

Еще 3 пациента находятся в реанимации, двое из них на аппаратах ИВЛ.

На Камчатке количество жертв коронавируса увеличилось до 8.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Камчатскому краю сообщает, что в регионе скончался еще один, восьмой, пациент с подтвержденным коронавирусом. На утро 25 мая нарастающим итогом с начала эпидемии на Камчатке 658 случаев инфицирования коронавирусом (+31 за сутки). Из них 260 человек выписаны по выздоровлению.

Уточняется, что из всех заразившихся у 42,4 % бессимптомное течение заболевания.

Сегодня ранее: Новые данные по коронавирусу в регионах России на 25 мая