Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за истекшие сутки коронавирус подтвержден у почти 9 тысяч человек в 83 регионах страны.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что на утро понедельника 25 мая в России у 8 тысяч 946 человек выявлен коронавирус COVID-19. Уточняется, что у 43,7% коронавирус протекал бессимптомно.
По регионам новые случаи инфицирования распределились таким образом:
1. Москва - 2560
2. Московская область - 831
3. Санкт-Петербург - 374
4. Свердловская область - 279
5. Нижегородская область - 229
6. Ростовская область - 158
7. Астраханская область - 153
8. Красноярский край - 145
9. Архангельская область - 126
10. Иркутская область - 116
11. Тульская область - 111
12. Республика Дагестан - 110
13. Калужская область - 108
14. Брянская область - 106
15. Ярославская область - 101
16. Саратовская область - 98
17. Ульяновская область - 98
18. Чувашская Республика - 97
19. Самарская область - 97
20. Пензенская область - 94
21. Краснодарский край - 90
22. Белгородская область - 89
23. Волгоградская область - 89
24. Республика Башкортостан - 89
25. Новосибирская область - 89
26. Рязанская область - 87
27. Ханты-Мансийский АО - 85
28. Кабардино-Балкарская Республика - 83
29. Смоленская область - 82
30. Алтайский край - 81
31. Республика Саха (Якутия) - 81
32. Ставропольский край - 79
33. Республика Тыва - 78
34. Курская область - 74
35. Тамбовская область - 72
36. Новгородская область - 70
37. Владимирская область - 69
38. Республика Бурятия - 66
39. Хабаровский край - 65
40. Кировская область - 64
41. Липецкая область - 63
42. Республика Татарстан - 62
43. Республика Северная Осетия - 60
44. Орловская область - 59
45. Омская область - 59
46. Забайкальский край - 59
47. Ленинградская область - 58
48. Воронежская область - 55
49. Тверская область - 53
50. Приморский край - 49
51. Республика Ингушетия - 45
52. Челябинская область - 45
53. Оренбургская область - 44
54. Калининградская область - 43
55. Пермский край - 43
56. Республика Марий Эл - 39
57. Ямало-Ненецкий АО - 38
58. Тюменская область - 37
59. Ивановская область - 36
60. Мурманская область - 36
61. Республика Мордовия - 34
62. Камчатский край - 31
63. Амурская область - 30
64. Томская область - 29
65. Псковская область - 26
66. Карачаево-Черкесская Республика - 26
67. Республика Адыгея - 25
68. Республика Калмыкия - 24
69. Республика Хакасия - 24
70. Вологодская область - 22
71. Чеченская Республика - 22
72. Удмуртская Республика - 19
73. Республика Карелия - 16
74. Республика Крым - 14
75. Костромская область - 13
76. Кемеровская область - 12
77. Республика Алтай - 7
78. Республика Коми - 6
79. Курганская область - 4
80. Чукотский АО - 2
81. г. Севастополь - 2
82. Сахалинская область - 1
83. Еврейская АО - 1
С начала эпидемии в России нарастающим итогом 353 427 случая заражения коронавирусом. Из них на сегодняшний день скончались 3 633 человек (за сутки 92). Выписаны по выздоровлению на утро 25 мая 118 798 человек (+5 499 за сутки).
Сегодня ранее: Коронавирус в Костромской области выявлен еще у 13 жителей
Фото: Piter.TV, ИЦК
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