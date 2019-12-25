Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За истекшие сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 8 946 в 83 регионах.

В России за истекшие сутки коронавирус подтвержден у почти 9 тысяч человек в 83 регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)​ сообщает, что на утро понедельника 25 мая в России у 8 тысяч 946 человек выявлен коронавирус COVID-19. Уточняется, что у 43,7% коронавирус протекал бессимптомно.

По регионам новые случаи инфицирования распределились таким образом:

1. Москва - 2560

2. Московская область - 831

3. Санкт-Петербург - 374

4. Свердловская область - 279

5. Нижегородская область - 229

6. Ростовская область - 158

7. Астраханская область - 153

8. Красноярский край - 145

9. Архангельская область - 126

10. Иркутская область - 116

11. Тульская область - 111

12. Республика Дагестан - 110

13. Калужская область - 108

14. Брянская область - 106

15. Ярославская область - 101

16. Саратовская область - 98

17. Ульяновская область - 98

18. Чувашская Республика - 97

19. Самарская область - 97

20. Пензенская область - 94

21. Краснодарский край - 90

22. Белгородская область - 89

23. Волгоградская область - 89

24. Республика Башкортостан - 89

25. Новосибирская область - 89

26. Рязанская область - 87

27. Ханты-Мансийский АО - 85

28. Кабардино-Балкарская Республика - 83

29. Смоленская область - 82

30. Алтайский край - 81

31. Республика Саха (Якутия) - 81

32. Ставропольский край - 79

33. Республика Тыва - 78

34. Курская область - 74

35. Тамбовская область - 72

36. Новгородская область - 70

37. Владимирская область - 69

38. Республика Бурятия - 66

39. Хабаровский край - 65

40. Кировская область - 64

41. Липецкая область - 63

42. Республика Татарстан - 62

43. Республика Северная Осетия - 60

44. Орловская область - 59

45. Омская область - 59

46. Забайкальский край - 59

47. Ленинградская область - 58

48. Воронежская область - 55

49. Тверская область - 53

50. Приморский край - 49

51. Республика Ингушетия - 45

52. Челябинская область - 45

53. Оренбургская область - 44

54. Калининградская область - 43

55. Пермский край - 43

56. Республика Марий Эл - 39

57. Ямало-Ненецкий АО - 38

58. Тюменская область - 37

59. Ивановская область - 36

60. Мурманская область - 36

61. Республика Мордовия - 34

62. Камчатский край - 31

63. Амурская область - 30

64. Томская область - 29

65. Псковская область - 26

66. Карачаево-Черкесская Республика - 26

67. Республика Адыгея - 25

68. Республика Калмыкия - 24

69. Республика Хакасия - 24

70. Вологодская область - 22

71. Чеченская Республика - 22

72. Удмуртская Республика - 19

73. Республика Карелия - 16

74. Республика Крым - 14

75. Костромская область - 13

76. Кемеровская область - 12

77. Республика Алтай - 7

78. Республика Коми - 6

79. Курганская область - 4

80. Чукотский АО - 2

81. г. Севастополь - 2

82. Сахалинская область - 1

83. Еврейская АО - 1

С начала эпидемии в России нарастающим итогом 353 427 случая заражения коронавирусом. Из них на сегодняшний день скончались 3 633 человек (за сутки 92). Выписаны по выздоровлению на утро 25 мая 118 798 ​ человек (+5 499 за сутки).

Сегодня ранее: Коронавирус в Костромской области выявлен еще у 13 жителей

Фото: Piter.TV, ИЦК