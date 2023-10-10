На Камчатке полицейские изъяли на двух рыбозаводах немаркированную продукцию

Ирина Волк рассказала о нелегальном рыбном товаре в регионе.

Российские правоохранительные органы по Камчатскому краю выявили два факта производства рыбной продукции без предусмотренной федеральным законодательством маркировки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что в первом случае оперативники изъяли на рыбоперерабатывающем предприятии 775 килограммов икры рыб семейства лососевых. Общая стоимость груза составила свыше трех миллионов рублей.

На части контейнеров отсутствовала информация об изготовителе икры. Нанесенная на остальные контейнеры маркировка оказалась подложной, так как сведения о партии товара не были внесены в электронную информационную систему, обеспечивающую ведение ветеринарного контроля и отслеживание пищевых продуктов. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Аналогичное нарушение выявлено на предприятии в Усть-Камчатском районе. Там в контейнерах содержалось порядка 1660 килограммов рыбы и 120 килограммов соленой лососевой икры общей стоимостью 585 тысяч рублей. Дополнительно полицейскими установлены факты подмены информации о видовом составе продукции. Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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Фото и видео: МВД Медиа