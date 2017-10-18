В центре Петербурга полиция закрыла бары, торговавшие сомнительным алкоголем

Точная сумма незаконно реализованной алкогольной продукции будет установлена в результате судебной экспертизы.

В Петербурге полицейские провели рейд в сети баров, три заведения расположены на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах. Поводом для рейда послужила информация о том, что в данных заведениях реализуется алкоголь без соответствующей государственной лицензии на его продажу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда оперативниками изъято более 300 бутылок крепкого алкоголя различного вида и наименования, при этом содержимое некоторых бутылок вызвало сомнение в их качестве и безопасности употребления. Деятельность трёх баров приостановлена, из помещений изъяты контрольно-кассовая техника, товарные чеки, накладные и иные документы, подтверждающие факт продажи алкоголя.

Точная сумма незаконно реализованной алкогольной продукции будет установлена в результате судебной экспертизы, однако объема уже изъятого спиртного и сведений установленной в барах автоматизированной системы учета достаточно, чтобы сказать, что выручка от продажи превышает миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ (розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере).

Также ещё в сентябре в Петербурге приостановили работу четырех баров после рейда.

Видео: МВД