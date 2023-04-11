На Камчатке назвали причину массового отравления школьников

Владимир Солодов раскрыл подробности по ситуации с пострадавшими детьми.

Роспотребнадзор по Камчатскому краю обнаружил сальмонеллу в продуктах, которыми кормили учащихся городской школы под номером один в Елизово. Известно, что 11 человек после приема пищи были госпитализированы в районную больницу. Медики предварительно выявили у пациентов острую кишечную инфекцию. Соответствущее заявление в социальных сетях сделал глава российского региона Владимир Солодов.

Первые выводы Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что источником отравления является сальмонелла, которая обнаружена в продукции одного из поставщиков продуктов питания школы №1. Владимир Солодов, глава Камчатки

Следственный комитет проводит процессуальную проверку обстоятельств заболевания школьников. Среди заболевших находятся ученики 1, 7, 8 и 9 классов. В настоящее время с образовательном учреждении отобраны образцы пищи, а также взяты микробиологические смывы в пищеблоке.

Названы ядовитые ягоды, растущие в Ленобласти.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Владимира Солодова