Названы ядовитые ягоды, растущие в Ленобласти

Сотрудники Дирекции ООПТ предупреждают любителей собирать ягоды и совершать прогулки по лесу о пяти токсичных ягодах.

В лесах Ленинградской области среди съедобных и полезных ягод встречаются и опасные ядовитые плоды. Сотрудники Дирекции ООПТ предупреждают любителей собирать ягоды и совершать прогулки по лесу о пяти токсичных ягодах.

В настоящее время в лесах региона можно найти следующие ядовитые ягоды: волчеягодник обыкновенный, известный также как волчье лыко, ландыш майский, вороний глаз, жимолость настоящая и крушина ломкая.

Волчья ягода является одним из самых ядовитых растений в России. Она вызывает сильное жжение во рту, обильное слюноотделение, отек лица, охриплость и затруднение глотания. После ее употребления возникают сильные боли в животе, головная боль и кровавый понос. Ядовитыми являются не только ягоды, но и листья, корни и кора растения.

Ландыш майский опасен как для людей, так и для животных. Хотя он и считается лекарственным растением и обычно используется при сердечных заболеваниях, высокие концентрации могут привести к остановке сердца. Вороний глаз легко спутать с черникой, а жимолость настоящую, наоборот, не следует путать со съедобной жимолостью. Последняя выращивается в садах и имеет другой внешний вид. Крушина ломкая может вызвать отравление с нарушением работы печени и почек.

Специалисты также напоминают о других ядовитых растениях, таких как белокрыльник болотный, купена душистая и воронец красный. Некоторые из них могут быть смертельными для человека.