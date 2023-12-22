На Камчатке изъяли 570 кг браконьерской красной икры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Инцидент произошел в городе Елизове. Пограничники обнаружили икру на территории, которая принадлежит гражданину РФ. Рыночная стоимость продукции составила 3,5 млн рублей. Документов, подтверждающих законность происхождения товара, не было.
Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов.
Видео: ЦОС ФСБ России/ ТАСС
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