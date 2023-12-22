Рыночная стоимость продукции составила 3,5 млн рублей.

На Камчатке изъяли 570 кг браконьерской красной икры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Инцидент произошел в городе Елизове. Пограничники обнаружили икру на территории, которая принадлежит гражданину РФ. Рыночная стоимость продукции составила 3,5 млн рублей. Документов, подтверждающих законность происхождения товара, не было.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов.

Видео: ЦОС ФСБ России/ ТАСС