Устройства рассчитаны на многолетнюю непрерывную эксплуатацию в сложных климатических условиях.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что на Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Известно, что смартфоны рассчитаны на использование силовыми ведомствами России. Разработкой займется Mobile Inform Group (MIG) и АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС), которые входят в систему Ростеха.

Планирутся, что соответствующие гаджеты смогут выдерживать резкие перепады температуры, сильные вибрации и падения. Их стоимость будет варьироваться от 60 до 90 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Sony запустила официальную страницу консоли PlayStation 5.