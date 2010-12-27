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На КАДе произошла авария: пострадали только фрукты
Сегодня, 13:23
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Lolita.Dubovik98

На КАДе произошла авария: пострадали только фрукты

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Перевозившая фрукты машины врезалась в зад грузовика.

По данным пользователей в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на кольцевой автомобильной дороге около съезда к "Меге Парнас" произошло ДТП. 

Автомобиль Renault Kangoo, перевозивший ящики с фруктами, врезался в грузовик.К счастью, водитель остался жив. По данным комментариев пользователей в группе, водитель был сильно прижат к рулю. Чтобы его освободить, пришлось выбрасывать все ящики.

На место происшествия незамедлительно прибыла скорая помощь. 

Ранее мы писали, что на КАДе произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

Фото: ВК/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

 

 

Теги: дтп спб, новости спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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