На КАДе произошла авария: пострадали только фрукты

Перевозившая фрукты машины врезалась в зад грузовика.

По данным пользователей в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на кольцевой автомобильной дороге около съезда к "Меге Парнас" произошло ДТП.

Автомобиль Renault Kangoo, перевозивший ящики с фруктами, врезался в грузовик. К счастью, водитель остался жив. По данным комментариев пользователей в группе, водитель был сильно прижат к рулю. Чтобы его освободить, пришлось выбрасывать все ящики.

На место происшествия незамедлительно прибыла скорая помощь.

Ранее мы писали, что на КАДе произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

Фото: ВК/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"