На КАД между дорогой на Матоксу и Октябрьской набережной ограничат движение

Ограничения продлятся до 22 июня.

С 16 по 22 июня на участке КАД между развязками с дорогой на Матоксу и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения. Об этом 15-го июня сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На неделю движение по переходно-скоростной полосе будет закрыто. На остальных четырех полосах действует скоростное ограничение - не более 50 км/ч. Они связаны с работами по устранению колейности на трассе.

Информацию о перекрытии вывели на информационные табло КАД. Также место ремонта оградили барьерами, установили временные знаки и фонари дежурного освещения.

Ранее Piter.TV сообщил об ограничениях в движении между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной.

Фото: pixabay.com