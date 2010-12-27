На КАД между дорогой на Матоксу и Октябрьской набережной ограничат движение

С 16 по 22 июня на участке КАД между развязками с дорогой на Матоксу и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения. Об этом 15-го июня сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На неделю движение по переходно-скоростной полосе будет закрыто. На остальных четырех полосах действует скоростное ограничение - не более 50 км/ч. Они связаны с работами по устранению колейности на трассе.
Информацию о перекрытии вывели на информационные табло КАД. Также место ремонта оградили барьерами, установили временные знаки и фонари дежурного освещения.
Ранее Piter.TV сообщил об ограничениях в движении между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной.
Фото: pixabay.com
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