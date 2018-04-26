На КАД перекроют две полосы между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной

С воскресенья, 16 июня, на востоке петербургской КАД ожидаются ограничения движения. В частности, из-за ликвидации колейности перекроют первую и вторую полосы на участке с 45 по 52 километр внутреннего кольца. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На третьей и четвертой полосе будет введено ограничение скорости до 50 километров в час. Работы будут вестись круглосуточно.
Для оповещения водителей о работах будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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