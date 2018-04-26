На КАД перекроют две полосы между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной

Работы должны завершиться 24 июня 2019 года.

С воскресенья, 16 июня, на востоке петербургской КАД ожидаются ограничения движения. В частности, из-за ликвидации колейности перекроют первую и вторую полосы на участке с 45 по 52 километр внутреннего кольца. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На третьей и четвертой полосе будет введено ограничение скорости до 50 километров в час. Работы будут вестись круглосуточно.

Для оповещения водителей о работах будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"