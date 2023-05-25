На КАД застряли тысячи машин образовалась пробка длиной 10 км

Десятикилометровая пробка парализовала движение на КАД.

На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 7 октября образовалась крупная пробка протяженностью около 10 км.

По словам автомобилистов, движение оказалось затруднено на участке от Кудрово до вантового моста — с 49-го по 58-й км КАД. Водители отмечают, что на преодоление половины этого пути уходит около 50 минут.

Причины образования затора не уточняются, однако очевидцы отмечают, что движение практически остановилось по всей длине участка.

Фото: Piter.TV