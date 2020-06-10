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На КАД заметили разворачивающегося автолюбителя

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Мужчина спровоцировал аварийную ситуацию.

Вечером в среду, 10 июня, петербуржцы поделились видеозаписью аварийной ситуации на КАД в соцсетях. 

На съемке видно, что на одном из участков КАД автолюбитель решил развернуться, перегородил две встречные полосы. Встречные машины едва успели увернуться от столкновения. 

В комментариях под видеозаписью петербуржцы негодуют и напоминают, что совершать подобные маневры опасно для жизни не только тех, кто совершает разворот, но и для остальных участников движения. 

Ранее мы писали, что очевидцы смогли предотвратить пожар на набережной реки Смоленки.

Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / ВКонтакте

Теги: аварийная ситуация, кад, разворот на кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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