На КАД заметили разворачивающегося автолюбителя

Мужчина спровоцировал аварийную ситуацию.

Вечером в среду, 10 июня, петербуржцы поделились видеозаписью аварийной ситуации на КАД в соцсетях.

На съемке видно, что на одном из участков КАД автолюбитель решил развернуться, перегородил две встречные полосы. Встречные машины едва успели увернуться от столкновения.

В комментариях под видеозаписью петербуржцы негодуют и напоминают, что совершать подобные маневры опасно для жизни не только тех, кто совершает разворот, но и для остальных участников движения.

Ранее мы писали, что очевидцы смогли предотвратить пожар на набережной реки Смоленки.

Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / ВКонтакте