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Очевидцы смогли предотвратить пожар на набережной реки Смоленки

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В автомобиле "Смарт" замкнуло проводку.

Вечером в среду, 10 июня, петербуржцы поделились видеозаписью инцидента, который произошел около 13:15 на набережной реки Смоленки у дома №31. 

Сообщается, что у припаркованного "Смарта" замкнуло проводку. Очевидцы вовремя заметили это и вызвали пожарных. Проезжающие мимо полицейские также помогли в тушении до приезда специалистов. Появился ли владелец авто, когда петербуржцы тушили машину, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.  

Ранее мы писали, что на Замшиной улице экскаватор упал в траншею.

Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / ВКонтакте

Теги: возгорание, дтп, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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