Очевидцы смогли предотвратить пожар на набережной реки Смоленки

В автомобиле "Смарт" замкнуло проводку.

Вечером в среду, 10 июня, петербуржцы поделились видеозаписью инцидента, который произошел около 13:15 на набережной реки Смоленки у дома №31.

Сообщается, что у припаркованного "Смарта" замкнуло проводку. Очевидцы вовремя заметили это и вызвали пожарных. Проезжающие мимо полицейские также помогли в тушении до приезда специалистов. Появился ли владелец авто, когда петербуржцы тушили машину, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

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Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / ВКонтакте