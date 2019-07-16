На Замшиной улице экскаватор упал в траншею

На помощь технике отправился еще один экскаватор.

Около пяти часов вечера в среду, 10 июня, на Замшиной улице произошел инцидент с тяжелой строительной техникой: трактор-экскаватор провалился в выкопанную на площадке траншею. Петербуржцы заметили бедолагу у дома №27.

Очевидцы отметили, что находящиеся на стройплощадке рабочие успели отскочить, когда тяжелая машина упала носом в яму. Водитель транспортного средства тоже не пострадал. На помощь застрявшему коллеге приехал другой экскаватор, покрупнее. Чем закончилась операция по спасению наблюдатели не уточнили.

Ранее мы рассказывали, что двое пассажиров получили травмы после ДТП в Московском районе.

Фото: Екатерина Брусничкина, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"