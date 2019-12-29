На КАД водители заметили одинокую чёрную лошадь

Скорее всего животное сбежало от своего владельца.

В понедельник, 2 марта, водители заметили на КАД одинокую черную лошадь. Об этом петербургские автомобилисты сообщают в соцсетях.

Животное заметили в районе съезда в поселок Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

"Одна лошадиная сила двигается по проезжей части КАД, где съезд на Новоселье", —сказано в сообщении.

Очевидцы предположили, что лошадь сбежала от хозяина, так как животное выглядело ухоженным и упитанным.

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Оксана Кривцова