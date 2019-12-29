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На КАД водители заметили одинокую чёрную лошадь
Сегодня, 11:03
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IRINA_CHALKINA

На КАД водители заметили одинокую чёрную лошадь

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Скорее всего животное сбежало от своего владельца.

В понедельник, 2 марта, водители заметили на КАД одинокую черную лошадь. Об этом петербургские автомобилисты сообщают в соцсетях.

Животное заметили в районе съезда в поселок Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. 

"Одна лошадиная сила двигается по проезжей части КАД, где съезд на Новоселье",

—сказано в сообщении.

Очевидцы предположили, что лошадь сбежала от хозяина, так как животное выглядело ухоженным и упитанным. 

Ранее мы сообщали о том, что в Гатчинском парке сняли на видео лису, охотившуюся на уток.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Оксана Кривцова

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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