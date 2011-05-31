На КАД временно ограничат движение для монтажа декоративной подсветки

Съезд с КАД в сторону Москвы перекроют три ночи из-за установки подсветки.

На внешнем кольце КАД у развязки с Московским шоссе временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 10 по 13 ноября будет полностью закрыт съезд №10 в направлении Москвы. Ограничения введут с 23:50 до 05:00, чтобы минимизировать заторы.

В связи с производством работ по монтажу архитектурно-художественной подсветки пролетного строения, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, три ночи подряд будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по съезду с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в направлении Москвы, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

В ведомстве добавили, что дорожные работы выполняются поэтапно и преимущественно ночью, чтобы снизить нагрузку на трассу. Водителей попросили заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения.

Ранее на Piter.TV: ремонт Шлиссельбургского проспекта стартовал в Невском районе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" / Яндекс.Карты