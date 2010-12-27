На КАД водитель BMW погиб, столкнувшись с бетономешалкой

Авария произошла перед Ропшинским шоссе.

На 88 километре внутреннего кольца КАД произошла авария с участием бетономешалки и BMW, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, перед Ропшинским шоссе мужчина, предположительно 30 лет, на BMW влетел в "КАМАЗ", который двигался ему навстречу. От удара легковушка будто сломалась пополам.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте, его личность устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: Автомобиль влетел в ограждение около метро "Технологический институт".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"