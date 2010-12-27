На КАД водитель BMW погиб, столкнувшись с бетономешалкой

На 88 километре внутреннего кольца КАД произошла авария с участием бетономешалки и BMW, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Как стало известно, перед Ропшинским шоссе мужчина, предположительно 30 лет, на BMW влетел в "КАМАЗ", который двигался ему навстречу. От удара легковушка будто сломалась пополам.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте, его личность устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: Автомобиль влетел в ограждение около метро "Технологический институт".
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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