Автомобиль влетел в ограждение около метро "Технологический институт"

Автомобиль оказался на тротуаре.

Вечером 3 августа автомобиль "Лада" врезался в ограждение возле входа на станцию метро "Технологический институт", сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону, сбив при этом ограждение. Происшествие случило прямо возле входа в метро.

"Водитель "Лады" решил спуститься в метро "Технологический институт", но забыл, что на машине", – комментируют ситуацию пользователи.

На место происшествия вызваны две машины "Скорой помощи". Сведения о пострадавших уточняются. По факту аварии проводится проверка.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"