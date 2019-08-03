Автомобиль влетел в ограждение около метро "Технологический институт"

Вечером 3 августа автомобиль "Лада" врезался в ограждение возле входа на станцию метро "Технологический институт", сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону, сбив при этом ограждение. Происшествие случило прямо возле входа в метро.
"Водитель "Лады" решил спуститься в метро "Технологический институт", но забыл, что на машине", – комментируют ситуацию пользователи.
На место происшествия вызваны две машины "Скорой помощи". Сведения о пострадавших уточняются. По факту аварии проводится проверка.
Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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