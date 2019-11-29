На КАД у Вантового моста полыхал микроавтобус

Машина выгорела до остова за 10 минут.

Днем пятницы, 29 ноября, на КАД Петербурга в районе Вантового моста сгорел дотла микроавтобус "Форд Транзит". О пожаре написали петербуржцы в соцсетях. Крупное пламя не только вмиг охватило всю машину, но и перекинулось на шумовые экраны трассы.

Столб черного дыма был виден автомобилистам издалека. Многие неравнодушные водители останавливались, чтобы помочь с тушением огня, но несколько огнетушителей не справились с пламенем. Сам водитель успел остановиться и выбраться из микроавтобуса. Предварительно, огонь вспыхнул под капотом машины.

Дорогу забило пробкой. На место быстро приехали пожарные, но спасти машину не получилось. Очевидцы отметили, что микроавтобус выгорел полностью буквально за 10 минут.

Ранее в Кронштадте в жилом доме произошел пожар.

Видео: Константин Константинович, Дмитрий Кочетов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте