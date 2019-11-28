В Кронштадте в жилом доме произошел пожар

О пострадавших не сообщается.

Днем 28 ноября в Кронштадте загорелась квартира в жилом доме. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

По информации свидетелей, ЧП произошло около 16:20. На четвертом этаже в доме на улице Литке произошло возгорание. На место прибыли сотрудники МЧС, для тушения они использовали лестницу. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Университет ИТМО заплатит 500 тыс. рублей за обрушение перекрытий в здании на улице Ломоносова.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK