Суд оставил в силе решение обязать ИТМО провести противоаварийные работы в здании на Ломоносова

В феврале в памятнике регионального значения обрушилась крыша.

Санкт-Петербургский городской суд поддержал требование КГИОП о проведении в университете ИТМО противоаварийных работ. В феврале 2019 года в "Здании коммерческого училища" на улице Ломоносова обрушились перекрытия. Апелляционная жалоба ИТМО осталась без удовлетворения.

В исковом заявлении КГИОП у вузу ведомство просит обязать университет ИТМО провести комплекс противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия регионального значения. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ухудшения состояния здания.

Работы нужно будет завершить до 11 октября 2021 года.

Напомним, что вечером 16 февраля в здании университета ИТМО обрушилась крыша. Спасателям удалось эвакуировать студентов и преподавателей. Причиной обрушения в МЧС назвали нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что горсуд оставил в силе решение Куйбышевского района суда Петербурга о назначении штрафа Университету ИТМО в размере 500 тыс. рублей.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / VK