На КАД в районе Мурино заметили ездока на моноколесе

Многие осудили смельчака.

Необычного участника дорожного движения заметили в это воскресенье водители на КАД. Автомобилисты опубликовали видео в социальных сетях.

Как видно на кадрах, мужчина едет на моноколесе, при этом еще держит телефон в руках и что-то там периодически смотрит. При этом на смельчаке был одет шлем. Мужчину заметили около города Мурино.

Некоторых комментаторов восхитило умение незнакомца. Но большинство осудило его, так как если под его колесо попадет камешек, он упадет под машину.

На КАД легковушка пробила ограждение и вылетела в кювет.

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