На КАД легковушка пробила ограждение и вылетела в кювет. Об аварии 6 декабря на развязке с Мурманским шоссе рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
На развязке Мурманского шоссе с КАД машина пробила ограждение и улетела в кювет
– написали пользователи группы.
Информации о пострадавших не поступало, как и подробностей аварии.
Ранее мы сообщали о том, что на КАД в районе Мурино заметили человека на моноколесе. Молодого человека в комментариях узнали водители, которые часто ездят по этому участку дороги.
Фото: vk.com/spb_today
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