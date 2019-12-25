Информации о пострадавших не поступало.

На КАД легковушка пробила ограждение и вылетела в кювет. Об аварии 6 декабря на развязке с Мурманским шоссе рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На развязке Мурманского шоссе с КАД машина пробила ограждение и улетела в кювет – написали пользователи группы.

Информации о пострадавших не поступало, как и подробностей аварии.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД в районе Мурино заметили человека на моноколесе. Молодого человека в комментариях узнали водители, которые часто ездят по этому участку дороги.

Фото: vk.com/spb_today