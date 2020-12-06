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На КАД в районе Мурино заметили человека на моноколесе

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Молодого человека в комментариях узнали водители, которые часто ездят по этому участку дороги.

На КАД в районе Мурино заметили человека на моноколесе. Видеозаписью с необычным попутчиком 6 декабря поделились очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пользователей в комментариях удивило, что молодой человек, который ехал на одноколесном электрическом самобалансирующемся моноцикле, не смотрел на дорогу, а сосредоточенно наблюдал за происходящим в своем телефоне. Некоторые из очевидцев узнали в молодом человеке постоянного попутчика на этом участке КАД, назвав его "камикадзе" и отметив, что он "всех достал".

Видео: vk.com/spb_today

Теги: моноколесо, мурино, очевидцы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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