Молодого человека в комментариях узнали водители, которые часто ездят по этому участку дороги.

На КАД в районе Мурино заметили человека на моноколесе. Видеозаписью с необычным попутчиком 6 декабря поделились очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пользователей в комментариях удивило, что молодой человек, который ехал на одноколесном электрическом самобалансирующемся моноцикле, не смотрел на дорогу, а сосредоточенно наблюдал за происходящим в своем телефоне. Некоторые из очевидцев узнали в молодом человеке постоянного попутчика на этом участке КАД, назвав его "камикадзе" и отметив, что он "всех достал".

Видео: vk.com/spb_today