На КАД в Петродворцовом районе загорелась "Газель"

В ночь на четверг, 1 июля, на 104 километре КАД в Петродворцовом районе загорелась машина, сообщил источник в правоохранительных органах.
Прибывшие на место пожарные уточнили, что по всей площади горит "Газель". Через полчаса огонь был побежден: сгорели все сгораемые части авто.
Однако, был ли водитель в кабине и пострадал ли он, неизвестно. Также нет информации о причинах пожара.
Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина пострадал, закрывая свою собаку от стаффордширских терьеров.
Фото: Piter.tv
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