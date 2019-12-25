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На КАД в Петродворцовом районе загорелась "Газель"
Сегодня, 9:32
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На КАД в Петродворцовом районе загорелась "Газель"

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Пострадал ли водитель, пока неясно.

В ночь на четверг, 1 июля, на 104 километре КАД в Петродворцовом районе загорелась машина, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что по всей площади горит "Газель". Через полчаса огонь был побежден: сгорели все сгораемые части авто. 

Однако, был ли водитель в кабине и пострадал ли он, неизвестно. Также нет информации о причинах пожара. 

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина пострадал, закрывая свою собаку от стаффордширских терьеров.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, горит машина
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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