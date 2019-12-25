На КАД в Петродворцовом районе загорелась "Газель"

Пострадал ли водитель, пока неясно.

В ночь на четверг, 1 июля, на 104 километре КАД в Петродворцовом районе загорелась машина, сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что по всей площади горит "Газель". Через полчаса огонь был побежден: сгорели все сгораемые части авто.

Однако, был ли водитель в кабине и пострадал ли он, неизвестно. Также нет информации о причинах пожара.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина пострадал, закрывая свою собаку от стаффордширских терьеров.

Фото: Piter.tv