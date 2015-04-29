На КАД в Петербурге вечером 16 декабря вспыхнул грузовик

Все произошло на 139 километре.

Вечером 16 декабря на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге произошло возгорание грузового автомобиля, из-за которого движение на участке временно ограничили.

Возгорание грузового автомобиля произошло 16 декабря около 21:30 на 139-м километре внутреннего кольца федеральной трассы А-118 КАД. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, после чего на место были направлены подразделения МЧС. По данным спасателей, в грузовике марки "MAN" произошло полное горение кабины. Пожар ликвидировали в 21:49. В тушении были задействованы три единицы пожарной техники и 15 сотрудников МЧС. В результате происшествия пострадавших не зафиксировано.

На время ликвидации возгорания движение транспорта на участке было затруднено и осуществлялось только по левой полосе. После завершения работ дорожная обстановка начала постепенно нормализовываться.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели тушили пожар в двухэтажном здании на Санкт-Петербургском шоссе.

Фото: Piter.TV