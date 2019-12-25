На КАД в Петербурге столкнулись восемь автомобилей

На месте происшествия образовалась пробка в несколько километров.

Днем в воскресенье, 27 сентября, стало известно о массовой аварии на КАД в Петербурге. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", обслуживающем трассу, столкнулись восемь машин.

Информации о пострадавших пока не поступало, но в учреждении заявили, что авария произошла на 54 километре внутреннего кольца КАД, в районе Вантового моста. Затор в районе места ДТП составил порядка двух километров, заявили в ФКУ.

Ранее стало известно о том, что полиция Петербурга задержала душителя студентки в Выборгском районе. Задержанного также подозревают в причастности к другим подобным преступлениям.

Фото: vk.com/spb_today